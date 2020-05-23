Bursa Valisi Canbolat'tan bayram mesajı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, bütün İslam aleminin hasretle beklediği, manevi dünyasını temizlediği, hoşgörü ve bereketin simgesi, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı geride bırakarak, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların değerlerin pekiştiği, toplumsal birlik ve beraberliğin perçinlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının derinden hissedildiği, sevgi ve saygının katmerleştiği, mutlukların paylaşıldığı, dargınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı çok özel manevi günler olduğunu vurgulayan Canbolat, "İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, ecdadımızın şanına yakışan sorumlulukla gösterdiğimiz milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemeliyiz. Evet, bu bayram ailemizden, sevdiklerimizden ayrı kalacağız. Yakınlarımız uzak olacak bizlere. Ama inşallah hep birlikte bu kötü günleri atlatacak, bu zorluğu evde kalarak ve sevdiklerimizi koruyarak hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlık için başta sağlık olmak üzere sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA