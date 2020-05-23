Bursa Valisi Canbolat'tan bayram mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Valisi Canbolat'tan bayram mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valisi Canbolat'tan bayram mesajı
23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:31

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, bütün İslam aleminin hasretle beklediği, manevi dünyasını temizlediği, hoşgörü ve bereketin simgesi, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı geride bırakarak, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların değerlerin pekiştiği, toplumsal birlik ve beraberliğin perçinlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının derinden hissedildiği, sevgi ve saygının katmerleştiği, mutlukların paylaşıldığı, dargınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı çok özel manevi günler olduğunu vurgulayan Canbolat, "İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, ecdadımızın şanına yakışan sorumlulukla gösterdiğimiz milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemeliyiz. Evet, bu bayram ailemizden, sevdiklerimizden ayrı kalacağız. Yakınlarımız uzak olacak bizlere. Ama inşallah hep birlikte bu kötü günleri atlatacak, bu zorluğu evde kalarak ve sevdiklerimizi koruyarak hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlık için başta sağlık olmak üzere sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Haber
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Ataizi Demet Akalın Perihan Savaş Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Silah Bayram Survivor Ak Parti
Şu an buradasınız: Bursa Valisi Canbolat'tan bayram mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 16:34:21. #1.14#
title