Bursa Valisi Canbolat'tan "15 Temmuz" mesajı Bursa Valisi Yakup Canbolat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, devletin varlığını, milletin birliğini ve beraberliğini hedef alarak devletin bekasını parçalamaya yönelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında, milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Hain darbe girişiminin demokrasiye kasteden en büyük ihanetlerden biri olarak tarihe geçtiğini belirten Canbolat, 15 Temmuz gecesi devlet kurumları içinde, devletten maaş alan hainler ve işbirlikçilerinin millete, Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Hükümet'e karşı haince ve alçakça bir darbe girişimine kalkıştığını vurguladı.

Vali Canbolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alçakça darbe girişiminde bulunmaya çalışan hainlerin unuttuğu bir husus vardır ki esarete yüzyıllar boyunca boyun eğmemiş Türk milletinin Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Sakarya gibi adını tarihe altın harflerle yazdırdığı zaferlerinin olduğudur.

O gece, başta Rabb'imizin inayeti, sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman milletimiz, minarelerimizden yükselen sala sesleriyle dünyada eşine rastlanılmaz bir cesaretle kalkışmacı hainlere gereken dersi vermiş, bayrağımızın indirilemez, ezanımızın susturulamaz olduğunu o gece tüm dünyaya duyurmuştur.

Türk milleti, her sayfası kahramanlık öyküleriyle dolu şanlı tarihinden aldığı güç ve kuvvetle, dünya arenasında sonsuza kadar var olmaya devam edecektir.

Ülke olarak önümüze koyduğumuz hedefleri tek tek gerçekleştirerek, dünyada güçlü Türkiye'nin inşasında hepimiz üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz.

Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya ve minarelerden ezan sesleri yükselmeye devam ettikçe, tarihe ismimizi altın harflerle yazdırmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Bursalı vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA