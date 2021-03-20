Bursa Valisi Canbolat Mudanya'da Covid-19 denetimine katıldı
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Bursa Valisi Canbolat Mudanya'da Covid-19 denetimine katıldı

20.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:48
Bursa Valisi Canbolat Mudanya'da Covid-19 denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Mudanya'da gerçekleşen Covid-19 denetimlerine Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlık etti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Mudanya'da gerçekleşen Covid-19 denetimlerine Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlık etti. Sahil boyunca işyerlerini denetleyen Vali Canbolat tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, ve İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız eşlik etti.

Mudanya sahil bulvarındaki lokanta, çay bahçeleri ve kafelerde inceleme yapan Vali Canbolat ve eşliğindeki heyet, Covid-19 önlemleri konusunda alınan tedbirleri kontrol ettiler. Vali Canbolat, yapılan denetimlerde sahildeki vatandaşları maske ve mesafe konusunda, işyeri sahiplerini de gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. - BURSA

Bursa Valisi Canbolat Mudanya'da Covid-19 denetimine katıldı
Bursa Valisi Canbolat Mudanya'da Covid-19 denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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