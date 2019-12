Bursa Valisi Canbolat'dan yeni yıl mesajı

30.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:28

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, her yeni yılın sorunların aşılması yolunda inançları güçlendirdiğini ve beklentileri artırdığını belirtti.

Bu seneyi, Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda yeniden yükselişinin perçinlendiği bir yıl olarak nitelendiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında devam etmekte olan savaştan terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya hepimizin ortak özlemidir. 2019 yılında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda önemli gelişim ve değişimler yaşanmıştır. 2020 yılında da ilimizi her alanda geliştirmek, vatandaşlarımızın geleceğe ümit ve güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Bursalı hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın, şehit yakınları ve gazilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor tüm Bursalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA