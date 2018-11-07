Bursa Valiliğine Atanan Yakup Canbolat Görevine Başladı

Valiler kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat göreve başladı.

Valiler Kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Bursa Valiliğine atanan Canbolat için Heykel Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,İl Emniyet Müdürü Osman Ak,Valilik çalışanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Canbolat, selamlama ve tanışmanın ardından yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın payitaht şehri olan Bursa'da devam ettirme şerefine kavuştuğunu belirtti.

CANBOLAT VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ

Canbolat konuşmasında Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bursa'da görev yaptığım sürece vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön plana çıkaracağız. Bu vesileyle görevi devraldığımız bir önceki Bursa valimize ve daha önceki valilerimize yaptığı çalışmalardan ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bursa'yı 2023 hedeflerine ulaştırmak için gücümüzün yettiği yere kadar birlik ruhu ile hareket etmeye gayret edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığım bütün görevlerde olduğu gibi Bursa'da görev yaptığım süre boyunca da en büyük şiarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini yaşatmak, milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutmak, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanıp saygı göstermek olacaktır dedi.

ŞEFFAF YÖNETİM VURGUSU

Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koymaya gayret sarf edeceğiz ifadesini kullanan Vali Canbolat, ayrıca Görevim esnasında toplumun her ferdini kucaklayan icraatlarında objektif, tarafsız bulunduğu makamın ideal ve etiğine bağlı en olumsuz şartlarda dahi görev bilinci şuuru içinde kamu hizmetlerini ve ilin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, Bursa'nın sorunlarının çözümü konusunda tüm kesimlerle birlikte çalışmaya gayret sarf edeceğiz. açıklamalarında bulundu. Vali Canbolat, konuşmasının ardından tebriklerini kabul etmek için makam odasına geçti.