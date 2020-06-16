Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.

Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8556 sayılı Genelgesi 31.05.2020 tarih 63 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8591 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 66 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar faaliyet göstermesine ve İçişleri Bakanlığının 09.06.2020 tarih 9137 sayılı Genelgesi 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile saat 24.00'e kadar hizmet verebilmelerine izin verilmiştir. İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 9680 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 74 sayılı il Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alınmıştır. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında korona virüs vaka sayıları 1000'in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1195, 1459 ve 1562 olarak açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. Korona virüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu nedenle yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uyulması önem arz etmektedir. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler ulaşmaktadır."

Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde maddelendi:

"1. Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesine, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılmasına,

2. Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmelerine, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanmasına, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılmasına,

3. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E.1262393 sayılı yazısı ile normalleşme süreci kapsamında, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerinin sağlanması açısından, faaliyetlere ara verilen hayvan pazarlarından alt yapısı uygun olan ve kontrollü giriş çıkış sağlayabilecek hayvan pazarlarının uygun olanlarının açılması bildirilmiştir. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ve Nilüfer Alaaddinbey hayvan pazarlarının alt yapılarının uygun olduğu ve kontrollü giriş-çıkış sağlanabileceği değerlendirilmiş olup yeniden faaliyete geçmesine,Kaymakamlarımızca konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA