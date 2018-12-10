Bursa Valiliğinden Sağanak Uyarısı

Bursa Valiliği, Marmara Bölgesinde görülecek sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "10.12.2018 Pazartesi günü Marmara'da görülecek sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren (10.12.2018 Saat: 12: 00-11.12.2018 Saat: 05: 00) Bursa'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda; kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. - BURSA