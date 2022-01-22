Bursa Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları pazar günü beklenen kar yağışı ve soğuk havaya karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesi aktarıldı.

Kent genelinde pazar günü yer yer 20 santimetreye kadar beklenen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.