Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı
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Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.

22.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:12
Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.


Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, " Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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