Bursa Valiliğinden "Dolandırıcılık" Uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşları vali yardımcılarının ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere karşı uyardı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı şahıslar tarafından çeşitli firma ve iş adamlarından vali yardımcılarının ismi kullanılarak yardım talep edildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Bursa Valiliğinin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, adı geçenlerin yakalanması konusunda gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, vatandaşların kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yapılan yardım talep edenlere asla itibar etmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlerle irtibata geçmeleri istendi.