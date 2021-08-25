Bursa Valiliğinden aşırı sıcak hava uyarısı

Bursa'da yarından itibaren 5 gün boyunca aşırı sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Bursa'da yarından itibaren 5 gün boyunca aşırı sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine, göre, perşembe gününden itibaren 5 günlük süreçte Bursa'nın aşırı sıcak havanın etkisinde kalacağı duyuruldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 derecelered olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunu olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler