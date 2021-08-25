Bursa Valiliğinden aşırı sıcak hava uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Valiliğinden aşırı sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliğinden aşırı sıcak hava uyarısı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da yarından itibaren 5 gün boyunca aşırı sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Bursa'da yarından itibaren 5 gün boyunca aşırı sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine, göre, perşembe gününden itibaren 5 günlük süreçte Bursa'nın aşırı sıcak havanın etkisinde kalacağı duyuruldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 derecelered olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunu olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Varank Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Aleyna Tilki Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa Valiliğinden aşırı sıcak hava uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:18:04. #1.16#

title