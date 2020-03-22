Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı " genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı " genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat'ın imzasını taşıyan yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiği vurgulandı. Yazılı açıklamanın tamamı şöyle; "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile her geçen gün vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam etmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ile Valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve alınan bu tedbirler siz değerli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı "Korona virüs tehdidine karşı 14 kurala kesinlikle uyulması ve zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması virüsün yayılmasını engellemek adına yapılacak en önemli aşamalardır. Covid-19 salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaç kullanan insanlarımızdır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızın 21 Mart 2020 tarih ve 5762 sayılı "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara İlşkin Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır.

Tedbirli olmak hem kendimiz hem de toplum sağlığı için önemli bir zarurettir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi düşünüyor isek bu dönemde evlerimizden dışarı çıkmayalım. Bu, hepimizin ve ülkemizin geleceği için önemli bir mücadeledir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA