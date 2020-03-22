Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması - Haberler
Bursa Valiliği, Koronavirüs, Güncel

Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı " genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

22.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:56
Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı " genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat'ın imzasını taşıyan yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiği vurgulandı. Yazılı açıklamanın tamamı şöyle; "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile her geçen gün vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam etmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ile Valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve alınan bu tedbirler siz değerli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı "Korona virüs tehdidine karşı 14 kurala kesinlikle uyulması ve zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması virüsün yayılmasını engellemek adına yapılacak en önemli aşamalardır. Covid-19 salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaç kullanan insanlarımızdır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızın 21 Mart 2020 tarih ve 5762 sayılı "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara İlşkin Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır.

Tedbirli olmak hem kendimiz hem de toplum sağlığı için önemli bir zarurettir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi düşünüyor isek bu dönemde evlerimizden dışarı çıkmayalım. Bu, hepimizin ve ülkemizin geleceği için önemli bir mücadeledir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Fransa Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 17:31:54. #1.15#
title