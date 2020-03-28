Bursa Valiliği'nden şehirler arası yolculuk açıklaması Açıklaması Bursa Valiliği, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Bursa Valiliği, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile Valilik olarak sürekli tedbirlerin alındığı ve bunların paylaşıldığı vurgulandı.

Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu kapsamda virüsün yayılması engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28 Mart saat 17.00'den itibaren ancak kaymakamlık izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması kaymakamlık izni ile gerçekleştirilebilecektir.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir. Saat 17.00'den itibaren 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA