Bursa Valiliği'nden öldürülen Suriyeli genç ile ilgili açıklama
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Bursa Valiliği'nden öldürülen Suriyeli genç ile ilgili açıklama

Bursa'da öldürülen Suriyeli genç ile ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Bursa Valiliği'nden öldürülen Suriyeli genç ile ilgili açıklama
17.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:16

Bursa'da öldürülen Suriyeli genç ile ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Gürsu ilçesinde bulunan bir pazar alanında öldürülen Suriyeli genç ile ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "15.07.2020 günü saat 21.00 sıralarında ilimiz Gürsu ilçesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında iki pazarcı esnafı arasında kasa fırlatma konusundan dolayı kavga olayı meydana gelmiş, olayda Suriye uyruklu H.A. (17) gencimiz aldığı darbe sonucunda fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kafa travması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 16.07.2020 günü olayı gerçekleştiren (SSC) M.S. (15) çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca olayda faile yardım ettiği tespit edilen akrabası olan (SSC) İ.S (13), R.S. (17) ve M.S.(22) olmak üzere toplam 3 şüpheli yapılan takip ve çalışma neticesi Adana ilinde gözaltına alınmış olup, tahkikata esas olmak üzere ilimize getirilecek ve adli mercilere sevk edilecektir. Bu elim olaydan dolayı yaşamını yitiren Suriye uyruklu gencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diler, Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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