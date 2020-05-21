Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
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Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması

BURSA Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni tedbirlerle, belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
21.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:36

BURSA Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni tedbirlerle, belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Valiliği, tarafından yapılan duyuruda, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları uygulamaya geçirilmiştir.Bu kapsamda; İl Hıfzısıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile;

İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte yazılı cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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