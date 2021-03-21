Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
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Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

21.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:17
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

BURSA Valiliğince, kuvvetli fırtına ve lodos uyarısı yapıldı.

BURSA Valiliğince, kuvvetli fırtına ve  lodos uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına ve  lodos beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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