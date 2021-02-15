Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
15.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:42
BURSA Valiliği, vatandaşları beklenen kuvvetli fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
BURSA Valiliği, vatandaşları beklenen kuvvetli fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
- Bursa
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "meteoroloji verilerine göre ilimiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM