Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

BURSA Valiliği, vatandaşları beklenen kuvvetli fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "meteoroloji verilerine göre ilimiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM