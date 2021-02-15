Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

15.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:42
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

BURSA Valiliği, vatandaşları beklenen kuvvetli fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

BURSA Valiliği, vatandaşları beklenen kuvvetli fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "meteoroloji verilerine göre ilimiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Halis Özkahya Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:44:49. #1.14#
title