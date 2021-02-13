Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
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Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

13.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:21
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

BURSA Valiliği'nce, kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BURSA Valiliği'nce, kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Kuvvetli fırtınanın, gece saat 03.00'ten, 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar etkili olması ön görülüyor.


Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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