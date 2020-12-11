Bursa için fırtına uyarısı
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Bursa için fırtına uyarısı

11.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:16
Bursa için fırtına uyarısı

Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın güney yönünden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cansel ORUÇ

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