Bursa için fırtına uyarısı

Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın güney yönünden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cansel ORUÇ