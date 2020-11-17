Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
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Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

17.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:47
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

BURSA Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

BURSA Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. 

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.11.2020 günü itibariyle bölgemizde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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