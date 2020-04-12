Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması Bursa Valiliği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

BURSA - Bursa Valiliği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden:

Polis sorumluluk bölgesinde 6300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye Adli İşlem, 701 kişiye ise 1.273.175 TL idari yaptırım,

Jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143.067 TL idari yaptırım uygulanmış olup;

İl genelimizde toplamda 8 kişiye Adli İşlem, 809 kişiye 1.416.242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA