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Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması Bursa Valiliği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

12.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:31
Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

BURSA - Bursa Valiliği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden:

Polis sorumluluk bölgesinde 6300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye Adli İşlem, 701 kişiye ise 1.273.175 TL idari yaptırım,

Jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143.067 TL idari yaptırım uygulanmış olup;

İl genelimizde toplamda 8 kişiye Adli İşlem, 809 kişiye 1.416.242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

Kaynak: İHA

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