Bursa Valiliği, koronavirüs salgını kapsamındaki yeni önlemlerini açıkladı BURSA Valiliği tarafından, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler açıklandı.

BURSA Valiliği tarafından, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler açıklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 04.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile;Şehirlerarası seyahate ilişkin A – Madde 3 – e bendindeki "Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir." hükmüne özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının kamu görevi yaptığına dair kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine,İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar(tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararı ile sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların) şehirler arası yolculuk yapabilmesi için Seyahat İzin Belgesinin Kaymakamlık Seyahat İzin Kurulları tarafından düzenlenmesine,Kurum ve kuruluşların maske vb. KKE ihtiyaçlarının kendi kurumları tarafından karşılanmasına,Mevsimlik tarım işçilerin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleriyle beraber seyahat etmeleri durumunda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,Valilik bünyesinde Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi kurularak İl Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalışmalarının sağlanmasına,Sahada çalışılarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan riskli vatandaşlara gıda, evrak ve para götüren ekiplerin, mümkün olduğunca ev içlerine girmemesi, sosyal izolasyon mesafesini koruyarak teslimat yapması, evden eve geçişlerde eldiven değiştirilmesi veya eldivenlerine dezenfektan sıkarak temizlenmesi, resim çektirirken sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesinin sağlanması,İlimizde Covid dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine götürmelerine izin verilmesine, (Bu kapsamda birinci derece akrabalara verilecek izin maksimum 4 kişi ile sınırlı olacaktır.)İlgili Genelgenin A Bölümü 3/f maddesi gereğince giriş/çıkışları sınırlandırılan ilimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilmesine,İlimizde ikametgahı bulunup zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle başka illerde bulunan kişilerin terhis olması durumunda, ilimizdeki birinci derece akrabalarınca alınması için (2 kişiyi geçmeyecek ve en kısa sürede ilimize dönmesi kaydıyla)ilgili kişilere Kaymakamlık Seyahat İzin komisyonu tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine,İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilmesine, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasına,İnfaz Yasası Doğrultusunda ceza ve tutukevlerinden tahliyelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına ve bu kişilerin Seyahat İzin Belgelerinin Valilik/Kaymakamlıklarca düzenlenmesine,Gemlik İlçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikameti il dışında olan vatandaşların ikinci bir emre kadar mevcut yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engellenmesine,

Kararın ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA