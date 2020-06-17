Bursa Valiliği kent sınırları içinde tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu
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Bursa Valiliği kent sınırları içinde tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Bursa Valiliği kent sınırları içinde tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu
17.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:34

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugün toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

Karara uymayanlara ceza

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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