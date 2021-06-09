Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı

BURSA'da, uyuşturucu maddenin etkisiyle, indiği dere yatağında mahsur kalan Recep Delikan (52), itfaiyenin halatlı istasyonuyla kurtarıldı.

BURSA'da, uyuşturucu maddenin etkisiyle, indiği dere yatağında mahsur kalan Recep Delikan (52), itfaiyenin halatlı istasyonuyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirtilen Recep Delikan, serinlemek için yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayıp, Gökdere deresine girdi. Ancak şoka giren Delikan, dere yatağında mahsur kaldı. Delikan'ı gören mahalleli, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, halatla kurduğu istasyonla, Recep Delikan'ı dere yatağından çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Delikan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Delikan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin