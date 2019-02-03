Bursa 'Unutmayı Unutma' Projesiyle Okuma Kültürünü Yaygınlaştırıyorlar

Okuma alışkanlığını artırmak için TÜGVA Bursa Osmangazi İlçe Temsilciliği tarafından 'Unutmayı Unutma' adlı proje hayata geçirildi. Metro istasyonu, otobüs durakları, AVM gibi kalabalık yerlerde bilinçli bir şekilde unutularak başka birinin o kitabı okumasını sağlayan projeye kısa sürede 17 ilden ve yurt dışından destek geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmangazi İlçe Temsilciliği tarafından, okuma alışkanlığını arttırmak ve toplumu bilinçlendirmek adına 'Unutmayı Unutma' adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, okunulan kitapların kapak kısmına o kitabın Unutmayı Unutma projesi kapsamında bulunulan bölgede bilerek unutulduğu not düşülerek uygun bir yere bırakılıyor. Bu sayede kitabı bulan bir başka kişi o kitabı okuma fırsatı elde ediyor. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için hayata geçirilen proje kısa sürede 17 ilde ve yurt dışında destek gördü. Okuma seferberliğine veren üyeler sosyal medyadan belirlenerek aralarında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. 2019 yılının ilk talihli üyelerini ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar belirledi. Belirlenen talihlilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Projenin detayları hakkında bilgi aktaran TÜGVA Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç (28), Bizim amacımız, TÜGVA'nın her kesime hitap eden bir kuruluş olarak okuma alışkanlığının arttırılması için yapmış olduğumuz bir faaliyettir. Burada her yaş kesiminden gençlerimiz okumuş oldukları kitapları kafelerde, tren istasyonlarında, kütüphanelerde, otobüslerde, meydanlarda, AVM'lerde okumuş oldukları kitapları unutarak vatandaşlarla aralarında hediyeleşme kültürü oluşturmak istedik ifadelerini kullandı.

VARDAR NEHRİNE KİTAP BIRAKILDI

Kısa sürede büyük kitlelerin projeye destek verdiğini belirten Göç, Projemize 17 ilden destek geldi. Yurtdışında üniversite okuyan bir öğrenci projeyi duyarak bizi aradı. Bizlerde kendisine detaylarını anlattık. Kendisi de beğenerek okumuş olduğu bir kitabı Vardar Nehri'nin kıyısına bırakarak bizlere destek oldu diye konuştu.

Toplumun okumaya uzak kaldığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise proje hakkında yaptığı açıklamada, Okumayı teşvik etmek adına yapılan bir çalışma. Bir espri ile okuduğu kitabını unutuyor ve başka birisinin o kitabı alıp okumasına vesile oluyor. Bulan kişinin de kitap ilgisini çekerse o kitabı okumuş oluyor. Bu tür dikkat çekici eylemler önem arz ediyor. Toplumda bir hareketi, düşünceyi gündeme getirerek okuyacak olan kişilerin sayısını artırıyor dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN İSTASYONDA DESTEK

Projeye pek çok sanatçı, siyasetçi ve iş adamı da destek verdi. Okuduğu kitabı Şehreküstü Metro İstasyonu'nda bırakarak projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Unutmayı unutma projesi kapsamında şahsım, Osmangazi Belediye Başkanı ve bir çok arkadaşımız bu projeye katılarak, bana göre ülkemizin en önemli konuları az kitap okuduğumuz için daha fazla kitap okunması adına önemli bir projeye aracılık ettiler. Farkındalık oluşturdular. Kitap okuma konusu önemli ve hassas bir konu. Kitap okuyan zihinler ve beyinler daha sağlıklı düşünür. Daha çok teori üretebilir. Ülkesi ve şehri adına daha fazla değer katabilir. Bu anlamda gençlerimizin ve büyüklerimizin kitap okuma alışkanlığının daha fazla yaygınlaşması gerekiyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA