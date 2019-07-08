BURSA Üniversiteli öğrenci elektrikli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi

Üniversiteli öğrenci elektrikli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Rasim Aksoy, operatörlerinin yaşadığı iş kazalarının önüne geçmek için çift yönlü, otonom ve uzaktan kumandalı ağır iş makinesi projesi geliştirdi. İş makinesinin gerçek boyutunun 17'de biri ölçeğiyle maketini tasarlayan Aksoy, iş makinesini benzin ya da mazot ile değil elektrikle çalıştırarak doğa dostu hale getirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisi 3'ncü sınıf öğrencisi Rasim Aksoy, ağır iş makinesi operatörlerinin yaşadığı kazaların önüne geçmek ve operatörlerin kaza sırasında yaralanmaması için çift kepçeli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi. 500 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen iş makinesinin gerçek boyutunun 17'de biri ölçeğiyle maketini tasarlayan Aksoy, iş makinesini elektrikle çalıştırarak doğa dostu hale getirdi. Özellikle askeri amaçlı olarak düşünülen proje, uzaktan kumandası sayesinde hendekleri kapatıp mayınların etrafını kazarken operatörlerin canını tehlikeye atmadan işlemi gerçekleştirebiliyor. RF haberleşme sistemi ile internete gerek duyulmadan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen iş makinesi, aynı zamanda sürekli yaptığı işleri hafızasına kaydederek otomatik olarak kendi yapabilir hale geliyor. Projesi ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın düzenlediği yarışmaya katılarak 1'nci olan Rasim Aksoy, projesinin bir yatırımcı tarafından hayata geçirilmesini bekliyor.

'PROJEYİ İŞ KAZALARINDA OPERATÖRLERİ KORUMAK İÇİN YAPTIMö

Projeyi 6 ay gibi bir sürede tamamladığını belirten Rasim Aksoy, 'Projenin amacı bütün iş makinelerini uzaktan kontrol edebilir ve mümkünse otonom hale getirmektir. Biz burada ekskavatör örneğini ele aldık. Operatör iş makinesine uzaktan komutlar veriyor. Step ve servi motorlar ve ya şuan da sistemde olan hidrolik sistemleri pozisyon bilgisi alabileceğimiz sensörlerle değiştirerek kaydettiğimiz veriler ile sürekli yapılan hareketleri otonom hale getirmek. Projeyi iş kazalarında operatörleri korumak amacıyla yaptım. Bütün iş makinelerine uygulanabilir bir sistem tasarladım ve bunu makete döktüm. Biz bu maketi 1'e 17 buçuk ölçeği ile tamamen gerçeği tasarlayarak yaptıkö dedi.

'AMACIMIZ ASKERİ UYGULAMALARDAKİ HENDEKLERİ KAPATMAK, MAYINLARI TOPLAMAK'

Proje hakkında bilgiler veren bölüm öğretim üyesi Doktor Ayetül Gelen, 'Bu proje ile amacımız özellikle askeri uygulamalarda tehlikeli görevler olan açılan hendekleri uzaktan kumanda ile kapatmak, mayınların etrafını operatör olmadan kazmak ve bunu güvenli bir alana taşımak gibi işleri uzaktan kumandalı iş makinemiz ile yapabiliyoruz. Ayrıca maden ocakları gibi tehlikeli çalışma alanı olan yerlerde operatörün aracın içinde olmamasını sağlayarak oluşabilecek kazalardan yara almasını engellemiş oluyoruz. İş makinesinin sürekli yaptığı aynı eylemleri kaydederek makine uzaktan kumanda ile kontrol edilmese dahi o işi yapabiliyor. Günümüzde çevre kirliliği oldukça büyük bir sorun teşkil ettiği için biz elektrikli bir iş makinesi yapmak istedikö dedi.

Kaynak: DHA