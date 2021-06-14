Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 22 Haziran'da perdelerini açacak
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Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 22 Haziran'da perdelerini açacak

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 22 Haziran'da perdelerini açacak
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 22 Haziran'da açık havada sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 22 Haziran'da açık havada sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 8. kez Bursa'da bir araya getirecek festivalde, Türkiye'den 3, yurt dışından 5 oyun sahnelenecek.

Açık havada düzenlenecek festival, 22 Haziran Salı günü başlayıp 1 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Açılışı Kosova Mitrix Kültür Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Taçsız Kraliçeler" adlı tiyatro oyunuyla, 22 Haziran saat 20.30'da Kültür Park Açıkhava Sahnesinde gerçekleşecek festival kapsamında Kosova, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan tiyatroları da Bursa'ya gelecek.

Kovid-19'a karşı tüm önlemlerin alınacağı, koltuk satışının birer aralık ile yapılacağı festivalde, Kosova "Tatsız Kraliçeler"i, Van Devlet Tiyatrosu "Umut Kavşağı"nı, Arnavutluk "Doktor Shuter"i, Yunanistan "Heykeller Bekliyor"u, Kuzey Makedonya "Karaağaçlar Altında"yı, Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus"u, Sırbistan "Kendi İyiliğin İçin"i ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Venedik Taciri"ni tiyatroseverlerle buluşturacak.

Açıklamada festivale ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, 2014'te festivalin ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Festivalimiz Balkan ülkelerinin kültürlerini bir araya getiren, çok önemli ve artık geleneksel hale gelen bir festival olmuştur." ifadesini kullandı.

Kurt, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8'incisini sanatseverlerimizle buluşturacağımız festivalimiz Balkan insanına dair tüm duyguların, karşılıklı bilgi ve kültür paylaşımının ve kurulacak dostlukların bir parçası olmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ancak pandemiden dolayı tamamlayamadığımız festivalimizi bu yıl tüm önlemleri alarak, Kültür Park Açıkhava Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. Balkanların ve Türk tiyatrosunun seçkin eserlerinin sahneleneceği etkinliğimize herkesi bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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