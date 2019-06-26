BURSA Uludağ yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Uludağ yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sularında Bursa-Uludağ yolu İnkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uludağ yolu üzerinde ormanlık alanda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında restoran kullanılamaz hale gelirken restoranın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti. Yangında can kaybı olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA