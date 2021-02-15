Bursa Uludağ Üniversitesinde bahar yarıyılı eğitim programı güncellendi

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunca 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı programına ilişkin yeni kararlar alındı.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, BUÜ birimlerinde eğitim yarıyıl başlangıcından 31 Mart'a kadar bazı birimlerde uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle çevrim içi, bazı birimlerde ise karma, seyreltilmiş küçük gruplar halinde yüz yüze olacak.

Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise seyreltilmiş küçük gruplar halinde kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirlerle yüz yüze gerçekleştirilecek.

Salgın koşullarının elvermesi durumunda 1 Nisan'dan itibaren yarıyıl sonuna kadar tüm birimlerde yine sosyal mesafe kuralları dahilinde karma eğitime geçilerek öğrencilerden tüm dersler için alınacak tercih sonuçlarına göre yüz yüze eğitim yapılacak.

Yüz yüze eğitimi tercih etmeyen öğrenciler senkron çevrim içi, tamamen uygulamaya dayalı birimlerde sınıflardaki öğrenciler de bahar yarıyılı süresince yüz yüze seyreltilmiş küçük gruplar halinde eğitim alabilecek.

Öğrenciler, programa ilişkin detaylı bilgilere üniversitenin internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca