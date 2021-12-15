Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu Onaylandı

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bu yıl ilk kez dünyadaki UI GreenMetric sürdürülebilir üniversite sıralamasına dahil oldu. 14 Aralık 2021 tarihinde açıklanan sıralama sonuçlarına göre Bursa Uludağ Üniversitesi, dünyada bu sisteme başvuru yapan 956 üniversite içinde 335. sıraya yerleşti. Sıralamaya göre en sürdürülebilir üniversite unvanını Hollanda'dan Wageningen Üniversitesi almaya hak kazandı.

GreenMetric sıralaması üniversitelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini; Yeşil Alan, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Ulaşım, Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Araştırmaları gibi farklı kategorilerde ele alıyor. BUÜ, kategori bazında yapılan değerlendirmeye göre Yeşil Alan, Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Araştırmaları kategorilerinde dünyadaki ilk 50 üniversite arasına girmeyi başardı.

Sıralamaya Türkiye'den 71 üniversite katıldı. BUÜ, Türkiye'deki üniversiteler içinde sürdürülebilirlik sıralamasında 20. sırada yer aldı. Türkiye'deki ilk üç sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi alıyor.

BUÜ, özellikle Yeşil Alan, Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Araştırmaları kategorilerinde ilk üç sıra içinde yer aldığı görüldü.

Türkiye'deki üniversitelerin yeşil alan açısından değerlendirmesi aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Sıralama

Üniversite Adı

Yeşil Alan

1

Çukurova Üniversitesi

1350

2

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1325

3

Bursa Uludağ Üniversitesi

1250

Türkiye'deki üniversitelerin sürdürülebilirlik eğitimi ve araştırmaları açısından değerlendirmesi aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Sıralama

Üniversite Adı

Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Araştırmaları

1

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1800

2

Bursa Uludağ Üniversitesi

1675

3

Özyeğin Üniversitesi

1675

Yapılan değerlendirmede BUÜ'nün güçlü yönleri öne çıkarken, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su ve Ulaşım gibi kategoriler geliştirilmesi gereken yönleri olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen sıralama hakkında açıklamalarda bulunan BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu; "Bu değerlendirme üniversitemizin gelecekteki sürdürülebilirlik faaliyetleri için kılavuz niteliğinde olacak. Sürdürülebilir Kampüs Projesi kapsamında, geliştirilmeye açık bu alanlarda projeler üretilerek üniversitemizin sürdürülebilirlik yolculuğu devam edecek ve dünya üniversiteleri içindeki sıralaması üst seviyelere taşınacak" diye konuştu.

Dünyadaki sürdürülebilir üniversiteler sıralamasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya gidiniz:

https://greenmetric. ui. ac. id/rankings/overall-rankings-2021/

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü

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