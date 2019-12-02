Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Yedi Karanfilin Hikayesi Paneli"

02.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:30

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), Hür Eğitimciler Topluluğu tarafından "Yedi Karanfilin Hikayesi" adlı etkinlik ve panel düzenlendi.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her mesleğin kendi alanında önemli ve değerli olduğunu ancak öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra ettiğini söyledi.

Öğretmenlerin birer sanatkar olduğunu belirten Aktaş, bir toplumun ve geleceğin eğitilmesi bakımından önemli kişiler olduğuna dikkati çekti.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Toplumdaki temizlik, güven ve huzur, caddelerdeki trafik ve düzen, çevre, çöp ne varsa tüm konularla alakalı düzen ve tertibatın ana kaynağı kesinlikle ve kesinlikle eğitimdir. Bu eğitimi de temin ve tedarik edecek olan öğretmenlerdir. Her köşe başına, her caddeye ve sokağa bir temizlik işçisi koyalım ama kıymeti yok. Bizim gönüllere, beyinlere, zihinlere temizlik işçisi koymamız lazım. Temizlik duygusunu insanların içine işlememiz lazım. O yüzde öğretmenler değerli ve önemlidir."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da öğretmenlik mesleğinin kutsal ve önemli olduğunu vurguladı.

Her türlü zorluğa rağmen bir insan yetiştirilmesinin çok zor olduğunu dile getiren Kılavuz, "Öğretmenler özüyle, tefekkürü ve düşüncesiyle, sözüyle ve davranışıyla bütünlük arz eden bir örnek insan ve rol modeldir. Dolayısıyla gençler talip olduğu bu mesleğin aynı zamanda bir sanat ve rol model insanlık olduğunu gözden uzak tutmayın. Önemli bir göreve talip oldunuz. Zorlukları, meşakkatleri var ama akşam yastığa başınızı koyduğunuzda huzur duyacağınız çok güzel anlarınız da olacak." diye konuştu

Konuşmalarının ardından BUÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Van'dan gelen öğretmen Hüda Akarsu ile meslektaşları Bursa'dan Gülşah Sütçü, Batman'dan Merve Sırlan, Kars'tan Yeşim Karakelle, Şırnak'tan Hülya Gizem Karataş ve Gaziantep'ten Öznur Saya, görev yaptıkları yerlerdeki mesleki tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA