Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ara sınavlar yapılmayacak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu'nun aldığı kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde ara sınavları yapılmayacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu'nun aldığı kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde ara sınavları yapılmayacak.

Dönemin sonunda yapılacak yıl sonu ve bütünleme sınavlarının etki oranı yüzde 100 üzerinden hesaplanacak.

Uygulamalı eğitim alan öğrenciler ile bu dönem içinde staja başlayan öğrencilerin ilk 5 hafta dışında eksik kalan uygulamaya yönelik dersleri uzaktan öğretim yoluyla, ödev, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi gibi faaliyetler ile 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlattırılacak. Bu öğrencilere yıl sonu ve bütünleme sınavları dışında not verilmeyecek.

Salgının devam etmesi durumunda yıl sonu ve bütünleme sınavları mevcut akademik takvime göre e-sınav şeklinde, devam etmemesi durumunda ise yeni bir akademik takvim duyurusu ile yüz yüze yapılacak.

Kaynak: AA