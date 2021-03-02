Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü "Tütünsüz Kampüs" olacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yeşilay Haftası dolayısıyla, sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilere doğru örnek olabilmek amacıyla "Tütünsüz Kampüs" uygulamasını hayata geçiriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yeşilay Haftası dolayısıyla, sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilere doğru örnek olabilmek amacıyla "Tütünsüz Kampüs" uygulamasını hayata geçiriyor.

BUÜ'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, "Tütünsüz Kampüs" projesi çerçevesinde yüzde 100 dumansız ve tütün içermeyen bir eğitim alanı oluşturacaklarını belirtti.

Çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üniversitelerin gelişmesi ve değişmesi gerektiğine dikkati çeken Karadağ, "Projenin amaçları arasında, kapalı ve açık alanlarda tütün kullanılmaması, tütün satışının kampüste olmaması ve tütünü bırakmak isteyenlere yardım olanaklarının sağlanması yer alıyor. Kampüste tütün kullanılan alanların bütünüyle kaldırılması, büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Karadağ, projenin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikle öğrencilere yönelik detaylı bir anket çalışması yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ankette 40 soru bulunuyordu ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Anketi 15 fakülte, 3 yüksekokul ve 15 meslek yüksekokulundan toplam 10 bin 383 katılımcı tam olarak cevapladı. Bu tür anketler için beklenenden çok yüksek bir katılım sağlandı. Anket sonuçları, istatistik değerlendirmeleri yapıldığında ilginç sonuçlara ulaştık. Toplam 4 bin 922 kız ve 5 bin 461 erkek öğrenci ankete katıldı. Bu öğrencilerden aktif sigara içenlerin oranı yüzde 38,4 olarak bulundu. Bu oran, toplum genelindeki sigara içme oranından daha yüksek."

Anket çalışmasında öğrencilerden yüzde 10,4'ünün sigarayı bıraktığını tespit ettiklerini belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Hiç sigara içmeyenlerin oranı yüzde 51,1. Öğrencilerin çoğunluğu üniversiteye başlamadan sigaraya başlamışlar. Sigara içmeye başlama yaşları ortalaması, 16,5 olarak hesaplandı. Sigaraya başlama nedenleri ve sigara içmelerine engel olabilecek şartlar, birbirlerinden çok farklı. Sigaraya ve 'Tütünsüz Kampüs' projesine bakış açıları, çok farklı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 50'si projeyi desteklerken, yüzde 13,9'u 'olabilir' diyerek olumlu görüş bildirmiştir. Öğrencilerin yüzde 22,6'sı projeyi gereksiz bulduğunu söylerken, sadece yüzde 13,6'sı projeyi kabul edilemez bulduğunu bildirmiştir."

Karadağ, "Tütünsüz Kampüs" projesinde bir sonraki aşamaya geçerek, bilgilendirme çalışmalarına başladıklarını ve sigaradan kurtulmak isteyenler için sigara bıraktırma polikliniği kurduklarını anlattı.

Gerekli tüm altyapıyı hazırladıklarını ve en uygun tarihte projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Karadağ, "Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün tütünsüz bir kampüs olması için artık gün sayıyoruz. Projenin gerçekleşmesinin çok önemli bir kazanç olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz