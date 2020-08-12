Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinin yenilenen kliniği hizmete girdi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinin yenilenen kliniği hizmete girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanları yaşam alanı yenilenerek hizmete açıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinin yenilenen kliniği hizmete girdi
12.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:10

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanları yaşam alanı yenilenerek hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 250 kişiye aynı anda hizmet verecek hastane çalışanları yaşam alanı ile 15 yatak kapasiteli tek kişilik odalardan oluşan ve özel bir havalandırma sistemine sahip Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği yenilendi. Her iki birime toplamda 2 milyon lira harcama yapıldı.

Kliniğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, üniversite koordinatörleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görev alanlarında yeni yatırımlar yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Uzun süredir yenileme ihtiyacı olan Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanlarının kullandığı yaşam alanlarını yeniden inşa ettiklerini anlatan Kılavuz, "Azimle, kararlılıkla ve eldeki imkanlarla yeni yatırımlara devam edeceğiz. Güney Marmara'nın tamamına hizmet veren büyük bir hastanemiz var. Dolayısıyla her gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İş dünyamızın hayırsever insanlarından da bu kapsamda destek bekliyoruz." diye konuştu.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de göreve başlar başlamaz öncelikli yatırım ihtiyacı olan alanları tespit ettiklerini aktararak "Kliniğimiz bütün odalar tek kişilik olacak şekilde tasarlandı. Havalandırma sistemimiz ise bugüne özgü teknoloji ile yapılan özel bir sisteme sahip. Hastane çalışanlarımızın kullandığı yaşam alanı ise eski haliyle kanayan yaramızdı. Sonunda buraya da el attık. Tuvaletler, duş kabinleri, soyunma alanları ve sohbet alanı ile 250 kişilik bir yaşam alanını çalışanlarımıza sunmuş olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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