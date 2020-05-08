Bursa Uludağ Üniversitesi e-sınav için valiliklerle temasa geçti
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Bursa Uludağ Üniversitesi e-sınav için valiliklerle temasa geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi e-sınav için valiliklerle temasa geçti
08.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınavlarını elektronik ortamda gerçekleştirecek olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bulundukları yerde internet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için 81 il valiliği ile temasa geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınavlarını elektronik ortamda gerçekleştirecek olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bulundukları yerde internet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için 81 il valiliği ile temasa geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, örgün eğitime ara verilmesi nedeniyle ikametlerine dönen öğrencilerden bazılarının e-sınavlar için internet erişimi ve bilgisayar temini gibi zorluklar yaşayayacağının anlaşılması üzerine, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 81 ilin valisine dilekçe gönderilerek yardım talep edildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, e-sınav sürecinde hiç bir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

E-sınavların 28 Mayıs ile 13 Haziran arasında gerçekleştirileceğini kaydeden Kılavuz, sınava giremeyen öğrencilerin mazeretlerini belgelemeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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