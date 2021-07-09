Bursa Uludağ Üniversitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Genç piyano sanatçısına festival ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Seyyah Tatlıdede, 15. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda iki ödül birden kazanmayı başardı.

Genç piyano sanatçısına festival ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Seyyah Tatlıdede, 15. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda iki ödül birden kazanmayı başardı.

BUÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Öğrencisi Seyyah Tatlıdede, İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda En İyi Türk Eseri Yorumcusu ödülüne layık görüldü. Tatlıdede, aynı yarışmanın 15-18 yaş kategorisinde ise gösterdiği performansla ikinci olmayı başardı.

Genç sanatçı adayı, aldığı ödülleri ve mutluluğunu hocaları ile paylaştı. Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden ve Seyyah Tatlıdede'nin öğretmenliğini yapan Prof. Beril Çalgan, öğrencisinin elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını söyledi. Tatlıdede de ödüllerin kendisini mutlu ettiğini, ancak sıkı bir disiplin içerisinde eğitimine devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Melisa Döngel İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Uludağ Üniversitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:20:05. #1.14#

title