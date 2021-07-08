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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, yürüttükleri çalışmalar ile pandemi sürecinin daha hızlı atlatılması için katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, yürüttükleri çalışmalar ile pandemi sürecinin daha hızlı atlatılması için katkıda bulunmaya devam ediyor. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Alper Özalp, genel kullanıma yönelik fiziki ortamlarda Covid-19 sterilizasyonuna yönelik görev yapacak yeni bir cihazın hidrolik şeması ile enjeksiyon sisteminin tasarımını gerçekleştirdi. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına 2021-Ocak ayı itibari ile başlanan projede BUÜ öğretim üyesi Prof. Dr. A. Alper Özalp, FARPLAS Ar-Ge Merkezi ekibi ile birlikte çalıştı. İlk adım olarak literatürde bulunan sistemlere yönelik bilgi ve metotları inceleme altına aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. A. Alper Özalp; "Projenin başlangıç aşamasında kapsamlı literatür araştırması yürüttük. Sterilizasyon cihazının tüm yapısal komponentlerini ve operatif altyapısını literatür bilgileri doğrultusunda kurguladık. Literatürdeki araştırmaların ağırlıklı olarak tıp-kimya laboratuvarları, ameliyathaneler ve hastane odalarına yönelik yürütülmüş olduğunu gördük. Bizler bu projede sosyal hayat içinde genel kullanımda olan lokanta, sınıf, otel odası hatta uçak ve otobüs gibi özel fiziki alan/hacimlere yönelik tasarımlar üzerinde de çalıştık" dedi. Projede tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından üretilen ilk prototipleri BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde test ettiklerini açıklayan A. Alper Özalp, test aşamasında FARPLAS Ar-Ge Merkezi'nden Ozan Avarisli ve Deniz Ünal ile GENKORD Genel Müdürü Prof. Dr. Gürsel Turgut ve teknik sorumlu Okan Yayla'nın değerli katkılar sağladığını söyledi. Özalp, testlerde elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde projenin imalat aşamasına geçildiğini vurguladı. NORMALLEŞMEDE FİZİKİ ORTAM STERİLİZASYONU KAÇINILMAZ BİR GEREKLİLİK2021 yılı sonu itibari ile beklenen genel normalleşme sürecinde, maske kullanımının kademeli azaltılmasında fiziki ortam sterilizasyonunun kaçınılmaz bir gereklilik olarak kendisini göstereceğini aktaran Prof. Dr. A. Alper Özalp; "Farklı fiziki ortamlara yönelik spesifik sterilizasyon sistemlerinin ülkemizde tasarlanarak imal edilecek olması da ayrıca anlamlı olacak. Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri olarak normalleşme sürecine elimizden gelen katkıyı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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