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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 29 Temmuz 2021 tarihinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın da katılımı ileProf. Dr. M.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 29 Temmuz 2021 tarihinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın da katılımı ileProf. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Akademik Genel Kurul Toplantısı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına pandemi koşullarına rağmen 2020-2021 öğretim yılının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan tüm akademisyenlere teşekkür ederek başlayan Dekan Çiftçi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen bilimsel ve sosyal faaliyetler ile fakültenin fiziki imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Dekan Çiftçi konuşmasında bilimsel ve sosyal faaliyetlere geniş bir yer ayırdı. Fakülte öğretim üyelerinin akademik performanslarını AVESİS verilerini dikkate alarak değerlendirdi. Fakültenin performansını da değerlendirerek, Fen-Edebiyat Fakültesinin bilimsel araştırma projesi sayısı ve atıf sayısı bakımından üniversitemizde ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje sayısının da yürürlüğe giren yeni BAP yönergesi ile birlikte arttığına dikkat çekti. Fakültede lisansüstü eğitimlerine devam eden YÖK 100/2000 ve TÜBİTAK 2244 öğrencilerinin sayısı ve araştırma alanları hakkında bilgiler verdi. Fakültedeki fiziki imkanların arttırılmasına yönelik çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler veren Dekan Çiftçi, pandemi dönemi olmasına karşın yönetim olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Sosyal Bölümler binasında dış mekanlarda ve dersliklerde yapılan çalışmaları detaylı olarak açıkladı. Fakülte dekanının konuşmasının ardından; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ataması gerçekleşen akademisyenler için biniş giyme merasimi gerçekleştirildi. 19 Nisan 2019 tarihinden itibaren 48 öğretim üyesinin atamasının yapıldığını belirten Dekan Çiftçi, fakülte öğretim üyeleri adına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a teşekkürlerini iletti. Ardından ataması gerçekleşen ve 16 Profesör, 19 Doçent ve 8 Doktor Öğretim Üyesine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Dekan Prof. Dr. Cafer Çiftçi tarafından binişleri giydirildi. Biniş giyme merasiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ataması gerçekleşen öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Konuşmasında üniversitemizde öğretim üyesi kadrosunun hem niteliğin hem de niceliğinin günden güne arttığına dikkat çekti ve akademik kadrolar hakkında genel bilgiler verdi. Temel bilimlerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fen-Edebiyat Fakültesinin fen ve sosyal alanlarda nitelikli projeler yürütme kapasitesinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Akademik Genel Kurul Toplantısı katılımcıların öneri ve görüşlerini ifade ettikleri dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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