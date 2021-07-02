Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan Memnuniyet Anketleri sürecinin 2021'deki ilk aşamasını başlatıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan Memnuniyet Anketleri sürecinin 2021'deki ilk aşamasını başlatıldı. 2019 ve 2020 yılından itibaren yılda 2 kez (Temmuz, Aralık) düzenlenen anketlere Üniversitenin tüm paydaşları katılarak görüşlerini aktarabiliyor. 2021 yılını kapsayan ilk anket süreci Kalite Koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Ankete katılmak ve görüşlerinizi aktarmak için

Kaynak: Habermetre