Bursa Uludağ Üniversitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan Memnuniyet Anketleri sürecinin 2021'deki ilk aşamasını başlatıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan Memnuniyet Anketleri sürecinin 2021'deki ilk aşamasını başlatıldı. 2019 ve 2020 yılından itibaren yılda 2 kez (Temmuz, Aralık) düzenlenen anketlere Üniversitenin tüm paydaşları katılarak görüşlerini aktarabiliyor. 2021 yılını kapsayan ilk anket süreci Kalite Koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Ankete katılmak ve görüşlerinizi aktarmak için

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Uludağ Üniversitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:39:45. #1.16#

title