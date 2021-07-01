Bursa Uludağ Üniversitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

İznik MYO'da mezuniyet coşkusu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İznik Meslek Yüksekokulu, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

İznik MYO'da mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İznik Meslek Yüksekokulu, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Öğrenciler, pandemi sürecinin ardından hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

BUÜ İznik Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BUÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra, mezun öğrenciler adına, okul birincisi Seramik Cam ve Çinicilik Programı öğrencisi Tülay Koyuncu; "Hayalimiz siz çok kıymetli hocalarımız ile yüz yüze ders yapmak iken Covid-19 salgını nedeniyle eğitim göremediklerini, bu süreçte, atölyede yalnız başına videolar çeken, kamera karşısında her türlü desteğini esirgemeyen değerli hocalarıma teşekkür ederim. " dedi.

Kaymakam Recai Karal ise gerçekleştirdiği konuşmasında öğrenmenin önemine vurgu yaparak, kendisinin de bir öğrenci olduğunu ve eğitimin yaşının olmadığını ifade etti. Karal, velilere değerli evlatlar yetiştirdikleri için şanlı olduklarını vurguladığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

BUÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da yüz yüze mezuniyet töreni yapan üç meslek yüksekokulundan birinin İznik Meslek Yüksekokulu olduğunu belirterek, Üniversitenin her alanda eğitim kalitesini yükseltebilmek için çalıştıklarını vurguladı.

Daha sonra konuşma yapan Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan; "Altı yıldır İznik'te görev yapıyorum. İznik tarihi bir şehir. Burada severek çalışıyorum. Eşrefzade Abdullah Rumi, Davud-i Kayser'i, Sarı Saltuk ve Abdulvahap Gazi gibi ilim erbabının türbeleri İznik'te yer alıyor. İznik ayrıca çini sanatının da merkezi kabul ediliyor. Yüksekokul olarak, çiniciliği yaşatmak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim yapılamadığını belirten Öcalan, mezuniyet törenine katılan kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet anı belgeleri verildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Uludağ Üniversitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:36:05. #1.14#

title