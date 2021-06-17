Bursa Uludağ Üniversitesi

Editörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın üstlendiği Etnomüzikoloji Dergisi'nin 7. sayısı yayımlandı.

Editörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın üstlendiği Etnomüzikoloji Dergisi'nin 7. sayısı yayımlandı. Etnomüzikoloji Derneği tarafından yılda 2 kez yayımlanan (online ve hardcopy) hakemli bilimsel dergi Etnomüzikoloji Dergisi, 7. sayısını çıkardı. BUÜ Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Ersen Varlı'nın kuruculuğunu üstlendiği Etnomüzikoloji Derneği'nin resmi yayın organı olan derginin pdf olarak içeriğine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre