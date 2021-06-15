Bursa Uludağ Üniversitesi

23 Haziran Çarşamba günü saat 13: 30'da, Ziraat Fakültesi Dekanlık binasının önünde buluşuyoruz.

23 Haziran Çarşamba günü saat 13: 30'da, Ziraat Fakültesi Dekanlık binasının önünde buluşuyoruz. Rektörümüzün önderliğinde beş dakikalık bir yürüyüş yolundan geçerek BUÜ Ziraat Fakültesi bünyesindeki ekolojik bahçelere ulaşıyoruz. Ekolojik bahçelerin açılışını yapıyoruz önce. Bir taraftan bahçelerin müthiş görüntülerinin tadını çıkarıyor, diğer taraftan Müzik Bölümümüzün yetenekli öğrencilerinin sazını ve sözünü dinliyoruz. Sonra ağaç dikmeye başlıyoruz. Mazılar (Thuja sp. ), fıstık çamları (Pinus pinea) ve akçaağaçlar (Acer platanoides L. ) dikiyoruz. Bu ağaçlar büyüdüklerinde bize hem sarılar, kırmızılar, bordolar ve yeşillerden oluşan bir renk cümbüşü sunacak hem de sağlıklı ve huzurlu yaşamamız için destek olacaklar. Ağaçlarımızı diktikten sonra şık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" dizelerini hatırlıyor, toprağımız ve ağaçlarımızla vedalaşarak diğer işlerimizin başına dönüyoruz. ULUZEKO: Kampüsümüzdeki Ekolojik BahçelerBUÜ Ziraat Fakültesi girişimiyle oluşturulan ekolojik bahçelere ULUZEKO adı verilmiş. Kampüsteki doğaseverlere doğaya dokunma, sebze ve süs bitkisi yetiştirme olanağı tanınmak istenmiş bu bahçelerle. 10 dekarlık bu alanda, gelecekte organik tarımla ilgili uygulamalı eğitimler de verilecek. 60 m2'lik 112 adet parselden oluşuyor ekolojik bahçeler. Bu bahçeler şebeke suyuyla değil yağmur suyuyla sulanıyor. Kaynağı Kayapa Barajı olan BUÜ göletinden alınan suyun bir kısmı ekolojik bahçelere dağıtılıyor. Bahçeler suyun tasarruflu kullanımını sağlayan bir teknolojiyle, damla sulama sistemiyle sulanıyor. BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

Kaynak: Habermetre