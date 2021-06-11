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Bursa Uludağ Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019'da başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, 1 yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen etkisini devam ettiriyor.

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019'da başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, 1 yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen etkisini devam ettiriyor. Pandeminin başlangıcında tüm tıp çevreleri, insanlığı tehdit eden bu yeni virüsün tanı ve tedavisi ile ilgili arayış içine girdi. Sıtma ilaçları ile başlayan bu süreçte diğer viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiviraller, antikoagülanlar ve sonrasında kortikosteroidler yoğun olarak kullanılmış ve bazıları kullanılmaya devam ediyor. COVID-19 pandemisinin birinci yılı dolarken, COVID-19'un önlenmesi, tanısı ve tedavisinde yapılması gerekenler konusundaki bilgiler 1 yıl öncesine göre biraz daha artsa da, COVID-19 hakkındaki öğrenilenler, bilmeyenlerin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. COVID-19 pandemisinin yönetimine katkı sağlayacağı düşünülen kitabın editörlüğünü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ahmet Ursavaş ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Halis Akalın gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 1 yıl içinde bu konuda oluşan bilgi birikimlerini ve deneyimlerini bu kitapta topladı ve konunun tüm yönleri ile irdelenmesini amaçladı. Kitapta COVID-19 pandemisi 7 ana başlıkta, 57 bölüm olarak anlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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