Bursa Uludağ Üniversitesi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, geçmişimizden aldığı ilham, gençlerimize duyduğu güven ve yarınlarına dair umutlarıyla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ediyor. Bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, en hızlıların yarıştığı World Drone Cup, Türkçenin dijital dünyada daha verimli kullanılmasını amaçlayan Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve uçak seyahatlerinde yaşanan zorluklara dijital çözümlerin arandığı Travel Datathon yarışması için başvurular başladı! TEKNOFEST 2021 kapsamında başvuruları devam eden yarışmalarımız; - World Drone Cup - SON BAŞVURU TARİHİ 20 HAZİRAN- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları - SON BAŞVURU TARİHİ 25 HAZİRAN- Hack İstanbul - SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN- Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi - SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN- Travel Hackathon - SON BAŞVURU TARİHİ 5 TEMMUZ- Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması - SON BAŞVURU TARİHİ 5 TEMMUZDetaylı Bilgi ve Başvuru Açıklaması

Kaynak: Habermetre