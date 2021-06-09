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Kampüs çalışanları çevre için yürüdü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi kapsamında organize edilen "Çevre Yürüyüşü" etkinliği çerçevesinde üniversite personeli kampüste yürüdü.

Kampüs çalışanları çevre için yürüdü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi kapsamında organize edilen "Çevre Yürüyüşü" etkinliği çerçevesinde üniversite personeli kampüste yürüdü.

Dünya genelinde kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çevre yürüyüşüyle hatırlandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un önderlik ettiği çevre yürüyüşüne BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Projesi çalışanları, rektör yardımcıları, üniversite birim yöneticileri, akademisyenler ve personel eşlik etti. Bando eşliğinde yapılan çevre yürüyüşüne Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu atları renk kattılar. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz yaptığı konuşmada, çevrenin baskı altında olduğunu, hepimizin başımızı iki elimizin arasına koyarak çevre kirliliğinin insanın eseri olduğunu hatırlamamız ve üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini belirtti. BUÜ Sürdürülebilir Kampüs çalışmalarının üniversitenin bu alandaki çalışmalarına hız kazandıracağını vurguladı.

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

Kaynak: Habermetre

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