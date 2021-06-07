Bursa Uludağ Üniversitesi

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Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğinde gerçekleştirilen "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" başlıklı araştırma, kimya alanında önde gelen değerli bilim insanlarını bir araya getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğinde gerçekleştirilen "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" başlıklı araştırma, kimya alanında önde gelen değerli bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, akademik hayatını kimya ve kimya mühendisliğine adamış başarılı Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kitapta, kimya alanında öne çıkan Türk bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları özetlendi. Kimyanın beş ana bilim dalında (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya) çalışan Türk bilim insanlarının yıllardır bin bir emekle yapmış olduğu uluslararası yayınlarının hem üretkenliğini hem de atıf etkisini ölçen H-İndeksi verileri esas alınarak sıralama yapıldı. SANKO Holding sponsorluğunda hazırlanan araştırma kitabı Turkishtime tarafından basıldı. Bunun yanı sıra, bu değerli Kimyacıların araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları, aldıkları ödüller ve patentlerine de yer verildiği çalışma ile yeni nesil bilim insanları için ilham veren bir kaynak olması ve kimya endüstrisi ile kimya bilimi arasında bir köprü oluşturulması hedeflendi. BUÜ'LÜ PROFESÖR DE SIRALAMADA YER ALDIBursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz da "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" listesinde yer almayı başardı. Yayında, Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz için; uzmanlık alanı anorganik kimya, biyoanorganik kimya ve metal temelli ilaç kimyası bilgisinin yer aldı. H Indeksi, SCI Makale ve Atıf Sayısı bilgilerinin de aktarıldığı sıralama listesinde Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz'ın 3 patentinin ve 1 de ödülünün bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: Habermetre

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