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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi Kapsamında organize edilen "Asansörsüz Gün" etkinliği çerçevesinde üniversitemiz birimlerinde asansör kullanımına ara verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi Kapsamında organize edilen "Asansörsüz Gün" etkinliği çerçevesinde üniversitemiz birimlerinde asansör kullanımına ara verildi. Dünya genelinde "No Elevators Day" adıyla kutlanan Asansörsüz Gün Etkinliğine Bursa Uludağ Üniversitesi de dahil oldu. Etkinliklere Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları üniversite birim yöneticileri, akademisyen, personel ve öğrenciler de eşlik etti. Bir araya gelen gruplar, asansör yerine merdivenleri kullandılar. Yapılan ankete göre etkinliğe 188 kişi katıldı. Etkinliğe katılan fakülteler arasında en yüksek düzeyde katılım Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden geldi. Etkinlik fotoğrafları çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılacak, üretilen video görüntüleri üniversitemizin Youtube kanalında yayınlanacaktır. BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

Kaynak: Habermetre

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