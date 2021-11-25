Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı düzenliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı düzenliyor

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği (BUMOSK), Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışını Körfez Pisti'nde gerçekleştirecek.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği (BUMOSK), Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışını Körfez Pisti'nde gerçekleştirecek.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışı 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği'nin (BUMOSK) düzenleneceği yarışta Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 2021 Demir Berberoğlu sezonunun şampiyonları belirlenecek. Yarışlara katılmak isteyen pilotlar Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği'nin resmi internet sitesinden başvuru formuna ulaşabilecek. Sezonun son yarışı için kayıtlar 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de sona erecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title