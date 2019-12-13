: Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 12'nci günde de sürüyor

13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:02

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 12'nci günde de sürüyor

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 12'nci günde de devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları, dağcılara ait mont ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında yoğunlaştırılıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Ancak şu ana kadar tüm çabalara karşın dağcılara ulaşılamadı.

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 12'nci günde de sürüyor. Aramalar, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında yoğunlaştırılıyor. Ekipler, yer yer kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Uludağ'da öğleden sonra başlayan kar yağışı ve fırtınanın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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