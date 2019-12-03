: Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için termal uçaklar, yeniden havalandı

03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:42

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın yakınları da bölgede ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor. Dün gece saatlerinde Tunceli'den havalanarak Uludağ'a gelen ve sabahın ilk ışıklarına kadar havadan arama-kurtarma çalışması yapan termal kameralara sahip 2 'İnsanlı Keşif Uçağı' saat 15.00 itibariyle yeniden havalandı. Vücut ısılarını görebilen Termal uçaklar, bölgeyi tarayarak, Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı aramaya başladı. Uçakların, Uludağ Göller Bölgesi'nde bulunan mağaraların olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

-----------

-Uçaklardan detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu